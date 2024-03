Il colpo di Torino si fa sentire: Arthur in dubbio per il Maccabi Haifa. La situazione

Arthur in bilico per il Maccabi

Aggiornamenti non positivi dall'ultim'ora di Radio Bruno che riguardano il faro del centrocampo della Fiorentina, il brasiliano Arthur. Il classe '96 è attualmente da valutare per la sfida di giovedì in Conference League contro il Maccabi Haifa.

Una caviglia che preoccupa

Arthur ha un problema alla caviglia in seguito allo scontro di gioco dopo neppure un minuto col polacco Linetty nella trasferta di Torino ed è dolorante. Il giocatore di proprietà della Juventus è da valutare per giovedì e sarà decisiva la rifinitura. Si scalda Maxime Lopez, pronto a giocare ancora dal primo minuto in Europa.