La buona notizia firmata Martinez Quarta. Kouame non ci siamo ancora. Manca la data per Christensen

La Fiorentina domani partirà alla volta dell'Ungheria, dove giocherà il match di Conference League contro il Maccabi Haifa (si gioca in campo neutro per ragioni di sicurezza).

Buone notizie da Martinez Quarta

La buona notizia che arriva per la squadra è che Lucas Martinez Quarta, ha finalmente messo da parte i suoi problemi di salute ed è tornato ad allenarsi in gruppo. La sua convocazione per la trasferta di Budapest a questo punto è scontata.

Kouame invece…

Chi invece non ci sarà ancora è Christian Kouame tornato in Italia dall'esperienza in Coppa d'Africa con la malaria. Il suo ritorno in squadra però non dovrebbe tardare ancora molto.

Non c'è una data certa di rientro per Oliver Christensen: il secondo portiere sta recuperando dopo l'operazione al menisco.