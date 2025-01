Mister Vanoli non sarà in panchina al Franchi a causa della squalifica rimediata in occasione dell'ultimo derby della Mole, ma l'allenatore granata studia la formazione da affidare al vice Godinho per sfidare la Fiorentina. Con l'indisponibile Vojvoda, il Torino schiererà la difesa a quattro con Dembele, Coco, Maripan e Sosa davanti a Milinkovic-Savic. Tameze e Ricci in mediana dietro al trio Lazaro, Vlasic, Karamoh. Davanti Adams. Parte dalla panchina l'obiettivo viola Sanabria.

La probabile formazione del Torino: (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembele, Coco, Maripan, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams.