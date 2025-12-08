Martorelli: "Le prossime due partite saranno definitive per la Fiorentina. Sono preoccupato, le altre corrono"

L'agente e intermediario di mercato Giocondo Martorelli ha parlato a tuttomercatoweb.com anche della situazione della Fiorentina. Si dice preoccupato per l'andazzo della squadra di Vanoli.

Reazione disattesa

“Dalla Fiorentina mi sarei aspettato una reazione. Si era visto uno spiraglio come atteggiamento contro la Juventus e poi le cose sono rimaste invariate. Emerge che questa è una squadra senza anima. Basta vedere le altre squadre che lottano per non retrocedere con quale ardore affrontano le partite. Verona e Cagliari non mollano nulla”.

Le altre corrono

"Sono molto preoccupato, perché ad oggi non vedo segnali di miglioramento e questa è la cosa più grave. E le altre stanno correndo. Le prossime due partite daranno un segnale definitivo”.