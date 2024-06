È scontro aperto Fiorentina-Comune. Palazzo Vecchio va avanti per la propria strada: C'era un accordo col club di Commisso

E' scontro aperto a questo punto tra la Fiorentina e il Comune di Firenze sulla ristrutturazione del Franchi. A far esplodere il detonatore è il ricorso cautelare d’urgenza depositato giusto ieri dal club viola.

Palazzo Vecchio va avanti

Animi accesi dunque, ma la prima reazione avuta dal Comune è stata quella di continuare ad andare avanti per la propria strada; in sostanza si fa leva su un accordo trovato con i dirigenti viola meno di un mese fa per il via libera ai lavori alle condizioni stabilite. Accordo che la Fiorentina aveva sottoscritto.

“C'è la convenzione”, “Sì ma dovevamo rispondere alla Lega”

“Avevamo l'esigenza di dover dare una risposta alla Lega Calcio, era una forzatura”, questa la linea tenuta nel merito invece dal club di Commisso sulla convenzione. Comunque sia siamo davanti non certo all'ultimo atto di questa vicenda che rischia di essere molto lunga.