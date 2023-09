Anche Dalle Mura in lizza per il ruolo di quarto centrale? Intanto il difensore sceglie il suo numero di maglia

L'infortunio di Mina potrebbe aprire nuovi scenari per quanto riguarda la difesa della Fiorentina. Lo slot del quarto centrale, inevitabilmente, almeno fino a gennaio dovrà essere occupato da un giovane e la scelta ricade su uno tra Comuzzo e Dalle Mura.

In estate abbiamo visto spesso protagonista il primo, mentre il secondo è reduce da una stagione con la maglia della SPAL. Più grande di tre anni, Dalle Mura ha sicuramente un pizzico di esperienza in più rispetto a Comuzzo ma bisogna capire se Italiano avrà intenzione di puntare all'occorrenza su di lui. Intanto, Dalle Mura ha scelto il suo numero di maglia: sarà il 14, indossato già in passato e che adesso fa parte della number list della prima squadra viola.