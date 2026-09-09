L'ironia del preparatore atletico di Grosso: "Avventure concluse serenamente. Un pensiero ai miei colleghi nel calcio, persone vere"

Il preparatore atletico Francesco Vaccariello, che era nello staff di Grosso alla Fiorentina, ha compiuto ieri 46 anni. Un compleanno dolce amaro, visto il finale burrascoso di Grosso (e di conseguenza del suo staff) con la Fiorentina.

Le parole

Su Instagram il preparatore atletico ha commentato con un filo di ironia: “Avventure concluse serenamente ...46! Finito questo giro di giostra...ne inizia uno nuovo e un pensiero va alla mia famiglia, ai miei colleghi a Bergamo, ai miei colleghi nel calcio che sono persone fantastiche, competenti, VERE e piene di vita e...ora...uno sguardo splendido verso il futuro!”.

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