Fiorentina-Spezia per Nzola, ecco a quanto ammonta la distanza fra domanda e offerta. E c'è l'insidia inglese

Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra sulla trattativa che potrebbe presto portare l'attaccante dello Spezia Nzola in riva all'Arno. Il 26enne angolano intanto è uomo di Italiano, nel senso che è ormai noto e stranoto il percorso in comune con l’allenatore siciliano a Spezia (ben 82 le partite con 26 gol all’attivo per Nzola nel periodo) ed è particolare affatto secondario nell’adattamento al gioco viola, poi ha le caratteristiche giuste per essere il centravanti giusto che sta dentro al budget non illimitato di spesa a Firenze.

Infine, se serve, nell’1-1 dell’ultima sfida in campionato ha disputato una partita super, da attaccante a 360 gradi che tutto fa dalla metà campo in avanti e tutti batte, oltre ad aver segnato un gol di prorompente forza fisica. Lo Spezia ha sempre chiesto una quindici milioni fidando di non avere problemi (e non li avrebbe) a cederlo in Inghilterra per quella cifra, la Fiorentina sta più bassina (una decina con aggiunta di un paio di milioni sotto forma di bonus) e così per quanto appena detto la “minaccia” vera viene dal West Ham che pensa a Nzola per sostituire Scamacca, comunque sicuro partente. La destinazione si decide con ogni probabilità in questo fine settimana con lo scambio di telefonate e messaggi che faranno la differenza.