Di Marzio: "Trattativa ben intavolata tra Fiorentina e Juventus. Attesa solo la fumata bianca"
Joao Mario
Dopo le voci del forte interessamento della Fiorentina per il giocatore, arrivano novità in merito alla trattativa che potrebbe portare il terzino destro della Juventus Joao Mario a Firenze. Secondo infatti quanto riportato da Gianluca Di Marzio la dirigenza viola in queste ultime ore avrebbe fatto un importante passo avanti.
Termini e formula della possibile operazione per il terzino portoghese
Secondo l’esperto di mercato infatti la Fiorentina avrebbe fatto una prima offerta ai bianconeri: operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, fissato per il prossimo anno su una cifra tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Per Di Marzio la trattativa è ampiamente intavolata, tanto che già nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca finale.
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