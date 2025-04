Milenkovic perde con Guardiola la chance di giocarsi un'altra finale: Nottingham battuto dal City ma ancora in corsa Champions

Poteva giocarsi un'altra finale, anche per lui sarebbe stata la quarta nelle ultime tre stagioni, Nikola Milenkovic che ieri però ha perso la semifinale di FA Cup contro il Manchester City. Un 2-0 solido quello con cui gli uomini di Guardiola hanno regolato il Nottingham Forest: a segno Lewis al 2' e Gvardiol al 51': niente finale dunque per l'ex difensore viola, che però resta in piena corsa per conquistarsi la Champions League tramite il campionato.