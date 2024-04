Lazio su Mandragora? Fabiani smentisce: "Non c'è niente di vero. Siamo concentrati sul campionato in corso"

Mandragora-Lazio: la situazione

Nella giornata di ieri è rimbalzata la notizia dell'interessamento della Lazio per il centrocampista classe '97 della Fiorentina Rolando Mandragora, come potete leggere qui.

La dirigenza laziale però smentisce: 'Concentrati sul campionato in corso

Intervistato da Il Messaggero, il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha però glissato sul calciomercato. In particolare, quando al dirigente capitolino è stato chiesto di un presunto interesse per Rolando Mandragora, ha seccamente. risposto: "Non ci sono trattative in corso e quindi nulla di vero sul mercato in questo momento. Restiamo concentrati sul campionato in corso".