Marchetti: "Alla Fiorentina bisognerebbe quasi non toccare nulla. In realtà serve un'alternativa a Kean ma non c'è fretta"

In attesa della ripartenza di oggi del campionato, Luca Marchetti di Sky ha commentato su Tmw le esigenze delle varie squadre in ottica del mercato di gennaio:

"Delle altre (Lazio e Fiorentina) ti verrebbe da dire, guardandole, che non ci sarebbe bisogno di toccare nulla. Anzi: che forse sarebbe meglio non toccare nulla! In realtà a Firenze servirebbe una vera alternativa a Kean e il giro delle consultazioni è abbondantemente iniziato. Ma per le altre questioni proprio perché non ci sono emergenze non c’è neanche fretta".