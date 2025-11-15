Shpendi trascina il suo Cesena in altissimo e la Serie A torna a mettergli gli occhi addosso, Fiorentina compresa

Il Cesena sta volando in questo inizio di Serie B: la squadra di Mignani siede al terzo posto del campionato con 23 punti, appena dietro ai 25 del Modena e 26 del Monza. Inevitabile, quindi, che i fari delle squadre di Serie A si siano accesi sui membri della rosa bianconera, uno su tutti Cristian Shpendi, già monitorato dalla Fiorentina in estate.

Fari accesi sul bomber

Già 5 gol per il ragazzo, tanti quanti suo fratello Stiven in forze all'Empoli: per questo, riporta il Resto del Carlino, già a gennaio ci potrebbe essere qualche affondo dalla categoria superiore. Non solo Fiorentina, anche il Cagliari starebbe seguendo con interesse il classe 2003.

Non subito, ma a giugno

La formula dell'operazione, qualora Shpendi si muovesse già a gennaio direzione Serie A, prevederebbe una possibilità di ritorno in prestito al Cesena per terminare la stagione. Sarà lui il primo innesto invernale della Fiorentina?