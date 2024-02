Il giornalista de La Nazione Angelo Giorgetti ha detto la sua sul momento della Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “I viola si sono trovati in un contesto pieno di aspettative e adrenalina, ma c'è una differenza abissale con la realtà. I dirigenti possono fare tutte le dichiarazioni che vogliono, ma alla fine contano i risultati e in questo momento non coincidono con le ambizioni”.

“Società al centro della critica”

“Il filotto di vittorie di misura - ha aggiunto Giorgetti - era chiaramente frutto di un momento in cui la squadra entrava in campo con una fame e un'intensità enormi, sovraperformando. Adesso, invece, tutto questo non c'è più e quindi mancano anche i risultati. Oltre alla reazione di Italiano mi aspetto anche quella della società, che per la prima volta è al centro di una critica vera da parte della tifoseria”.