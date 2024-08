C'era anche la Fiorentina sulle tracce di Sergi Roberto. Ma alla fine lo spagnolo è un altro colpo del "solito" Como

Tra le opzioni a disposizione della Fiorentina, uno dei nomi di mercato dell'ultima settimana era proprio Sergi Roberto. Il laterale destro ormai ex Barcellona, svincolato quest'estate, ha rappresentato una possibilità per il club viola, che però ha accantonato l'ipotesi. Il 32enne verrà comunque in Serie A.

Sergi Roberto va al Como

Il nuovo Como, tornato nella massima categoria dopo oltre vent'anni, si è fatto conoscere per i suoi colpi: nomi altisonanti, profili di spessore, dall'età media molto alta e spesso spagnoli. Sergi Roberto sarà uno dei giocatori a disposizione di Fabregas. Oggi è il giorno delle visite mediche e della firma sul contratto con il Como.