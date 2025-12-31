Mandragora torna in granata? Possibile scambio a centrocampo col Torino. I dettagli

Sul proprio canale YouTube Fabrizio Romano svela una possibile operazione tra Fiorentina e Torino.

Rolando Mandragora si sposterebbe in granata, sarebbe un ritorno per il classe ‘97, ex capitano del Toro, mentre Cesare Casadei prenderebbe la via di Firenze. Nonostante l’accordo per il rinnovo, Mandragora potrebbe lasciare la Fiorentina.



Fabio Paratici, il cui approdo in viola è solo una questione burocratica, sta già tessendo la sua tela.