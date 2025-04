Fiorentina e Milan a confronto per parlare di Adli (ma anche di Sottil): il francese rischia di uscire da ben due progetti

L'ottima prima parte di stagione di Yacine Adli rischia di non bastare al francese per convincere la Fiorentina a investire su di lui: secondo La Gazzetta dello Sport infatti, l'ipotesi che la società viola investa i 10 milioni previsti dal diritto di riscatto non è così vicina, così come non è probabile che Adli resti a Milano in caso di ritorno. Il centrocampista in sostanza, rischia di uscire da ben due progetti tecnici la prossima estate. Colpa di qualche guaio fisico (in realtà solo una distorsione alla caviglia), di una flessione di condizione e anche del mercato invernale, che ha portati altri rivali in rosa.

Non solo Adli sul piatto però, perché a gennaio ha fatto il percorso inverso Sottil: per lui però solo qualche spunto, qualche breve apparizione e mai la sensazione che il Milan ci puntasse davvero. In questo senso il mancato riscatto è quasi scontato.