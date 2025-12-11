Di Napoli: "L'ostacolo più grande è rappresentato dalla paura, la Fiorentina è una non squadra"

Intervistato da News.Superscommesse.it, l'ex attaccante Arturo Di Napoli ha parlato anche del delicato momento che sta vivendo la Fiorentina e sulle chance salvezza della squadra di Vanoli.

“La Fiorentina era partita quest’anno per lottare almeno per l’Europa League e si ritrova, invece, ultimissima in Serie A. La Fiorentina sta vivendo una situazione strana, particolare. Quando una squadra non è squadra, le qualità dei singoli non vengono fuori. Il loro ostacolo più grande è rappresentato dalla paura, è una realtà questa che va compresa fino in fondo”.

Poi ha aggiunto: "Alla lunga la Viola si salverà, perché hai dei singoli forti, che verranno credo aiutati anche dal mercato di riparazione, quello di gennaio. La posizione attuale in classifica è inspiegabile. La coppa non è un ostacolo, ma va vista come un’opportunità per mettere in cascina dei risultati positivi”.