UFFICIALE: Il Milan spedisce Adli verso l'ex squadra di Bonaventura e a titolo definitivo

Adesso è ufficiale: Yacine Adli lascia il Milan per andare a giocare in Arabia Saudita. L'ex centrocampista della Fiorentina si trasferisce a titolo definitivo all'Al-Shabab.

Sei milioni netti all'anno per tre anni

Il Milan ha tenuto a ringraziare il giocatore, augurandogli “le migliori soddisfazioni personali e professionali”. Un'operazione questa che fa entrare circa otto milioni di euro nelle casse rossonere, mentre il giocatore guadagnerà sei milioni netti all'anno per tre anni.

E' l'ex squadra di Bonaventura

Un nome, quello della squadra saudita, non nuovo alle nostre cronache. Questo perché fino alla fine della scorsa stagione, l'Al-Shabab è stato il club nel quale ha militato l'ex viola, Giacomo Bonaventura, ora svincolato e ancora alla ricerca di squadra.