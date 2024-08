Due al posto di uno? Con i soldi di Nico dentro sia Gudmundsson che Berardi. E il centrocampo? Si fa per vie traverse

A stupire sarebbe la strategia indicata dal Corriere dello Sport-Stadio per il reinvestimento dei soldi di Nico Gonzalez: non solo Gudmundsson ma anche l'eterno obiettivo Berardi, che ad oggi è infortunato e ne avrebbe per diversi mesi. Il problema centrocampo invece, al di là di Tessmann, si risolverebbe ‘per vie traverse’, ovvero tramite qualche prestito o una qualche forma speciale di ‘pagherò’, dato che l'azzurro e l'islandese il budget garantito da Nico sarebbe di fatto esaurito.