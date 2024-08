Un affare lungo otto mesi e ancora non chiuso: si avvicina la settimana clou per Gudmundsson, la Fiorentina cerca la formula giusta

Dopo averci provato più o meno seriamente a gennaio, la Fiorentina è tornata (come spesso accade) su una pista già battuta, riaccendendo l'affare che porta ad Albert Gudmundsson. Secondo La Gazzetta dello Sport, la giornata di lunedì sarà cruciale sia per l'islandese che per il rientro di Nico Gonzalez. La società viola cerca la formula giusta, che potrebbe essere quella del prestito oneroso intorno ai 5 milioni, con altri 20 di riscatto obbligatorio. Di certo la prossima settimana saremo a due settimane dall'avvio del campionato, un limite oltre cui si farà fatica ad andare.