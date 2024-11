A caccia della settima di fila. E la Fiorentina recupera l'arma in più di questo avvio: la situazione

Arriva il giorno di Torino-Fiorentina, in programma oggi pomeriggio alle 15. E dopo l'ottobre perfetto della squadra di Palladino, con sei successi consecutivi (in tutte le competizioni) e sette vittorie nelle ultime otto, c'è un po' di acquolina in bocca. La classifica alimenta le speranze della squadra viola, che oggi avrà un'arma in più non da poco.

Fiorentina, sognare si può con un Kean in più

La Fiorentina ha un Moise Kean in più per sfidare il Torino di Vanoli. L'attaccante ex Juventus è comparso ieri nella lista dei convocati. Inoltre, è nettamente favorito sul compagno di reparto Kouame per riprendersi il posto da titolare, visto il rapido recupero e le ottime condizioni, come riporta il Corriere dello Sport-Stadio. Palladino può contare sul miglior marcatore stagionale della squadra (7 gol) e sul punto di riferimento offensivo per eccellenza.

La situazione di Kean dall'infortunio a Lecce

La distorsione alla caviglia è subentrata a Lecce, dove ha stretto i denti per tutto il primo tempo. Poi Kean ha giocato anche contro la Roma, segnando una doppietta nel giro di poco più di un'ora in campo. Il classe 2000, contro il Genoa, è rimasto al Viola Park per accelerare il recupero: detto, fatto. Molto probabile, per altro, anche un'assenza contro l'APOEL Nicosia in Conference League per garantire le migliori condizioni contro il Verona.