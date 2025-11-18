Corriere Fiorentino: La terapia che ha giovato a Kean

Una pagina sulla Fiorentina presente all'interno del Corriere Fiorentino di oggi.

Pagina 8

Il pezzo principale è intitolato: “Il ritorno di Kean”. Sottotitolo: “Le terapie hanno giovato: adesso Moise è pronto per rientrare in gruppo e sfidare il passato”.

Prevendita a rilento

In taglio basso invece c'è: “Franchi, prevendita a rilento per la Juventus Funaro a Nyon, ma senza cronoprogramma”. Sottotitolo: “Staccati appena 17 mila tagliandi in vista di sabato. Perini: ”Fine lavori nel 2029".