Arthur lascerà la Fiorentina ma non tornerà a Torino: per lui un club di Serie A e la Premier League sullo sfondo

Che la Fiorentina non avesse la forza economica, soprattutto per quello che riguarda la parte relativa all’ingaggio, di riscattare il prestito di Arthur Melo dalla Juventus era ormai chiaro da mesi, con il procuratore del giocatore che a più riprese a ribadito come l’affare non fosse per niente avvicinabile dalle casse del club gigliato. Per questo motivo con ogni probabilità al termine della stagione il numero 6 gigliato farà ritorno alla Juventus, che lo rimetterà immediatamente sul mercato sperando di ricevere qualcosa ed evitare che possa andare a scadenza di contratto.

Fiorentina-Arthur sarà addio, ma il giocatore non farà ritorno alla Juve

Come riportato quest’oggi da Gazzetta.it la Fiorentina non può sostenere i 5,5 milioni di euro piu bonus del suo ingaggio: la rosea ricorda anche come in questa stagione i viola si siano fatto carico solo di parte del suo ingaggio, per una cifra che si aggira attorno ai 2 milioni di euro. La stagione di Arthur però, nonostante gli alti e bassi sopratutto a livello fisico, ha fatto si che molti club si siano col tempo interessati a lui.

Non solo la Premier League: anche un club di Serie A pronto a tuffarsi sul brasiliano

Nelle ultime ore starebbe prendendo quota un’operazione che avrebbe del clamoroso: secondo quanto riportato dal quotidiano infatti il Napoli, in caso di partenza di Lobodka, potrebbe realmente pensare al brasiliano questa stagione in forza alla Fiorentina. L’Italia però non è l’unica soluzione: secondo quanto riportato dalla rosea infatti nelle ultime settimane ci sarebbe stato anche un doppio sondaggio da parte di Everton e West Ham.