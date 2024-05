L'Atalanta esce vincente ma malconcia da Dublino: in due sono a rischio per il recupero contro la Fiorentina

Nonostante durante questo fine settimana sia in corso di svolgimento il 38esimo ed ultimo turno di Serie A, come sappiamo bene la prossima domenica (2 giugno) la Fiorentina sarà costretta a scendere in campo a Bergamo contro l’Atalanta nel recupero della sfida rinviata per la scomparsa del direttore generale gigliato Joe Barone. Per questo, nonostante la testa di chiunque tifi Fiorentina sia ormai da giorni alla finale di Atene, resta da monitorare le condizioni fisiche della rosa di Giampiero Gasperini.

La Roma resta alla finestra: tutto si decide in Atalanta-Fiorentina

La vittoria di giovedi contro il Cagliari ha gia permesso alla Fiorentina di staccare il pass (almeno) per la prossima edizione della Conference League e, più che ai viola, la sfida di domenica prossima terrà con il fiato sospeso la Roma di De Rossi: come sappiamo infatti se i bergamaschi, dopo aver trionfato in Europa League, non arriveranno tra le prime 4 anche i giallorossi accederanno alla prossima edizione della Champions League.

Gasperini alle prese con l'infermeria

E nelle ultime ore, alla vigilia della sfida di domani contro il Torino, sono arrivate brutte notizie per il tecnico atalantino: nella giornata di quest’oggi infatti due importanti pedine della Dea si sono fermati in allenamento e quindi sono molto a rischio non solo per domani ma anche per la prossima settimana. Stiamo parlando di Ederson, che quest’oggi ha ha lavorato a parte a causa di postumi contusivi al ginocchio sinistro in finale, e Sead Kolasinac anche lui uscito malconcio dalla finale di Dublino. Per lui si tratta di un’infiammazione al ginocchio sinistro e solo nei prossimi giorni si capirà se potrà far parte della sfida contro i viola.