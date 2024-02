Se c'era una stagione in cui fare davvero all-in sul campionato per poter velocizzare una risalita di gerarchie piuttosto faticosa era proprio questa. L'attuale infatti è l'ultima versione ‘vecchia’ della Champions League, prima del restyling con i 2 posti bonus offerti alle migliori nazionali per ranking stagionale e soprattutto, molti più soldi sul piatto.

L'Italia sta andando alla grande per il secondo anno di fila nelle coppe, è prima e vede ormai avvicinarsi l'omaggio del quinto posto Champions. Una corsa che secondo il Corriere dello Sport è allargata almeno a 6 club, tolte Inter, Juve e Milan che dei primi 3 posti sono piuttosto sicure. La Fiorentina è considerata un'outsider, al pari del Bologna, ma rispetto ai felsinei ha 10 punti da recuperare.

La sensazione purtroppo è quella di aver perso, o quasi, un treno vitale, determinante, storico: il quarto e quinto posto oggi sono dei felsinei e dell'Atalanta, che ha una partita in meno ed è potenzialmente anch'essa a +10. Nel mezzo inoltre anche Lazio e Roma in ripresa. Se un mese e mezzo fa lo scenario sembrava molto alla portata, oggi c'è un gran premio della montagna per poter sognare la Champions.