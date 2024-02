Roma ospite al 'Franchi' di domenica, il Milan di sabato. Nel mezzo la trasferta a Bergamo. Ecco le nuove date del calendario della Fiorentina

La Lega Serie A ha da poco diramato date e orari ufficiali di tre giornate del campionato, dalla ventottesima alla trentesima giornata.

Roma di domenica, Milan di sabato

Tre impegni caldissimi per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Si parte domenica 10 marzo, al ‘Franchi’, contro la Roma alle 20:45; sarà la sfida in mezzo ai due impegni europei contro il Maccabi Haifa.

Si prosegue domenica 17 marzo alle ore 18 per Atalanta-Fiorentina al ‘Gewiss Stadium’. Il trittico di scontri diretti per l'Europa si chiude con Fiorentina-Milan, in programma sabato 30 marzo alle 20:45.