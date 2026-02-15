Malen trascina la Roma ma Alisson Santos la riprende: pari spettacolo a Napoli. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Scontro diretto in zona Champions al ‘Maradona’, dove Napoli e Roma hanno pareggiato per 2-2 nel posticipo domenicale. Uno scontro aperto dal neo arrivato di gennaio Malen, che l'ha sbloccata per la Roma dopo pochi minuti su assist di un altro neo acquisto come Zaragoza. Pareggio per il Napoli firmato da Spinazzola a fine primo tempo, con un tiro deviato da fuori area.
Nella ripresa forcing del Napoli ma la Roma torna in vantaggio su rigore conquistato da Wesley e segnato dal solito Malen. A dieci dal termine infine il pari definitivo di un altro acquisto di gennaio ma del Napoli: Alisson Santos, autore di un'ultima parte spumeggiante di match.
La classifica
Inter 61, Milan 53*, Napoli 50, Roma 47, Juventus 46, Atalanta 42, Como 41*, Lazio 33, Bologna 33, Udinese 32, Sassuolo 32, Parma 29, Cagliari 28, Torino 27, Cremonese 24, Genoa 24, Lecce 21, Fiorentina 21, Pisa 15, Verona 15.
*Una partita da recuperare