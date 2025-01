Luiz Henrique rimane il sogno del mercato della Fiorentina, ma la società viola non ha in programma di fare follie per lui. Il sogno, così, tale può rimanere. Il Botafogo continua a chiedere una cifra intorno ai 30 milioni di euro, mentre la Fiorentina è arrivata a un'offerta che supera i 20 milioni tra parte fissa e bonus ma che non soddisfa le pretese del club bianconero.

L'ultima offerta viola

Dal Viola Park filtra che la proposta economica per il cartellino del brasiliano, oltre ad essere l'ultima in senso temporale sarà anche l'ultima che la società di Commisso avanzerà per il giocatore. Il presidente lo ha detto chiaro: “Se ci sarà l'occasione giusta, sarà fatto lo sforzo”. Non follie.

Le pretendenti

Oltretutto bisogna considerare che l'attaccante è stato chiesto da due club di Premier League, uno dei quali sarebbe il Crystal Palace di cui il presidente del Botafogo, John Textor, detiene parte delle quote. Le squadre inglesi avrebbero superato economicamente l'offerta della Fiorentina. Textor non vuole scendere a patti con nessuno. E in piedi rimane anche la possibilità Lione. Lo scrive il Corriere dello Sport.