"Sul talento di Brescianini non ci sono dubbi. Ma passerei prima dalla Fiorentina per un altro step di crescita, poi le big"

Uno degli obiettivi di mercato della Fiorentina è Marco Brescianini del Frosinone. A tal proposito, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato di lui a Cronache di Spogliatoio, citando anche il suo futuro: “Bisognerà valutare se saprà sopportare la pressione di un grande palcoscenico. Un po' il discorso valido per Di Gregorio alla Juventus. Sul suo talento e sulle sue qualità, anche per quanto riguarda l'intelligenza tattica, non devono comunque esserci dubbi”.

“Ideale la Fiorentina, poi le big”

Sulle possibili destinazioni: “Magari passerei prima da uno step di crescita intermedio, ulteriore, invece che andare immediatamente in una big, anche se non è giovanissimo. L'ideale sarebbe dal Frosinone alla Fiorentina, adesso”.