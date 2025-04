Massimo Sabatini, consigliere al Comune di Firenze del gruppo Lista Civica Eike Schmidt, ha parlato anche di stadio Artemio Franchi nel consiglio odierno e intervenendo dopo Letizia Perini:

“Avevo chiesto due date all'assessora: quella per progettare e quella per finire i lavori al Franchi. Lei non me le ha date. E' un assessore, mi deve rispettare e rispondere, non fare polemica inutile. Quando finisce la progettazione? Quando finiscono i lavori? Continuerò a chiederglielo. La commissione lanciata dal comune per decidere sul progetto del Franchi, aveva come compito il valutare l'opera nel contesto di Campo di Marte che poi avete stralciato, perché il calcolo finanziario era mostruoso. L'estetica del Franchi sarà orrenda perché avete messo dei vincoli, la copertura della Fiesole è orrenda. Chi sta in cima alla nuova curva è a metà della curva vecchia perché è molto piatta, questo ai fiorentini non lo avete detto. Se poi avete stralciato anche il progetto di inserimento dello stadio nel contesto del quartiere allora siamo punto e a capo. Ma non dite i numeri, non dite le date, allora che gestione è?”.