Il consigliere di Sinistra Progetto Comune Dimitri Palagi ha parlato del tema Artemio Franchi in consiglio comunale, rispondendo all'intervento dell'assessora Perini (LEGGI QUI): “Sorrido dell'amministrazione comunale di cui faccio parte come forza di opposizione. Il tema di dove si fa lo stadio qualifica il percorso politico. Negli anni si è cambiata idea tante volte: prima alla Mercafir, poi si è parlato dei fondi PNRR, poi avete fatto una meravigliosa presentazione nel salone dei 500 che sembrava più una cena di gala che la presentazione di un progetto per lo sport, poi si è parlato di soldi pubblici, poi si è parlato del Padovani e della ristrutturazione senza che la Fiorentina c'entrasse nulla, poi lo avete proposto alla Fiorentina che vi ha detto di no…

Perché Commisso deve venire in Palazzo Vecchio? Per far capire che il pubblico è diverso dal privato. Se si parla di quello che è del Comune, si chiede di venire in Comune. Si tratta del modo di porsi, non di simbologia. Vi abbiamo sempre accusato di subalternità rispetto al privato. Non si può arrivare adesso a dire che non si sa di quanto varieranno i costi, i progetti, chi metterà i soldi. Sapete solo che alla Fiorentina avete sempre detto sì e lo avete fatto in Prefettura, trasformando un tema urbanistico e del futuro di Firenze in uno di ordine pubblico. Non vi siete mai imposti, ma state spendendo i soldi di tutta la città".