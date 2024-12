Un'avventura fallimentare alla Fiorentina è valsa la rinascita in Brasile. Pedro macina record con il Flamengo

Ricordate l'esperienza alla Fiorentina dell'attaccante Pedro Guilherme? Arrivato come punta di diamante del mercato estivo del 2019, l'ex numero 9 viola non è mai riuscito ad esprimersi a Firenze e nel calcio italiano. Tanto che ha cambiato subito aria tornando in patria, dove si è completamente ritrovato.

Dal fallimento in viola alla rinascita col Fla

Con la maglia del Flamengo, Pedro sta scrivendo importanti pagine di storia. Oltre ad aver vinto una Copa Libertadores nel 2022, l'ex Fiorentina è il secondo miglior marcatore della storia del club brasiliano. E si sta pericolosamente avvicinando al primo, Gabriel Barbosa (Gabigol). Insomma, l'avventura fallimentare in viola è quantomeno valsa una rinascita in Brasile.