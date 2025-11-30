La probabile formazione della Fiorentina: tornano Marì e Sohm, possibile sorpresa sulle fasce, ma Parisi è ancora favorito. Davanti...

Dopo la brutta sconfitta in Conference League contro l'AEK Atene, la Fiorentina è pronta a tornare in campo in Serie A contro l'Atalanta dell'ex Palladino. Vanoli cerca punti vitali per una classifica sempre più povera.

Le scelte di Vanoli

In difesa torna Pablo Marì, insieme a Pongracici e Ranieri. Senza Dodo (almeno dall'inizio) e Gosens, spazio ancora a Fortini e Parisi sugli esterni, ma attenzione alla sorpresa Kouadio. A centrocampo l'unico certo di una maglia è Sohm, che dovrebbe fare trio con Mandragora e Fagioli. Davanti ci sono Gudmundsson e Kean.

La probabile formazione

La probabile formazione della FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Fortini, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi (Kouadio); Gudmundsson, Kean.