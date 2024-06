Un bomber ma non solo, qualità ed esterni. Le idee di Palladino per il mercato della Fiorentina

Come detto, c'è una priorità assoluta nel mercato della Fiorentina, e questa priorità si chiama centravanti.

Intanto, come possibile alternativa alla prima punta titolare, la Fiorentina sta pensando, oltre ad Andrea Pinamonti, a Nikola Krstovic (7 gol con il Lecce nell’ultima serie A).

Un bomber, ma non solo. Stando a quanto riportato dal Corriere Fiorentino, in cima alla lista ci sono anche almeno due centrocampisti di qualità e un attaccante esterno (Nicolò Zaniolo è un’ipotesi) che colmi l’altro vuoto.

Resta in piedi anche l’ipotesi Andrea Colpani (Monza), che ha per procuratore quel Riso che assiste anche Raffaele Palladino e che in queste ore, dopo mesi di tensione, avrebbe avuto un chiarimento coi viola.