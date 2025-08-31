​​
Dani Ceballos proposto alla Fiorentina nella notte, Pedullà: "Il club viola lo sta valutando ma ancora nessuna offerta. Occasione da ultime ore, se esce qualcuno"

Redazione

Il nome di Dani Ceballos sta agitando queste ultime ore di mercato per la Fiorentina ma parliamo di un'operazione complicata e legata strettamente ad eventuali uscite, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà. Lo spagnolo è stato proposto nelle scorse ore a Pradè e la società viola sta valutando (e apprezzando) il suo profilo ma ha prima bisogno di liberarsi di alcuni calciatori:

