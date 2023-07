FOTO - Il legame tra tecnologia e identità della squadra: ecco i dettagli sulla nuova terza maglia della Fiorentina

Stamattina è stata ufficialmente presentata la terza maglia della Fiorentina per la stagione sportiva 2023/2024. Una raffigurazione contemporanea e astratta del giglio, come scrive e sottolinea KAPPA, per valorizzare l'anima floreale dell'intera collezione.

Non manca la scritta “Play to be different” sul retro del colletto, come i tredici gigli all'interno della maglia ad altezza collo in onore di Davide Astori. Nella colorazione generale della divisa, blu scuro, i gigli stilizzati (rossi con gradazioni di viola) occupano tutto il fianco sinistro. Questi tentano di unire la tecnologia dello sponsor tecnico all'identità della squadra.

Di seguito, alcune foto della nuova terza maglia della Fiorentina: