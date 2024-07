Tuttosport: La strada della Fiorentina per mettere le mani sul tesoretto si è messa in salita

Un articolo sul mercato della Fiorentina lo troviamo oggi su Tuttosport.

Il pezzo è intitolato: “Niente riscatto Torna Amrabat”. Sottotitolo:"Da Sabiri fino a Nzola, passando per Ikoné: gli esuberi stanno rallentando le operazioni in entrata". Sommario: “Lo United ha comunicato alla Fiorentina che non pagherà la clausola da 20 milioni per trattenere il centrocampista marocchino. Ora il mercato dei toscani si complica”.

L'è tutto da rifare

Articolo che inizia così: “L'è tutto da rifare” direbbe il grande ciclista fiorentino Gino Bartali e di sicuro per la Fiorentina la strada per mettere le mani sul tesoretto che doveva arrivare dagli esuberi ed essere reinvestito sul mercato si è messa in salita".