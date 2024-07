L'esercito delle zavorre: poca resa, poco mercato e il rischio della rimessa che ostacola la Fiorentina

Non c'è solo M'Bala Nzola tra i colpi infelici degli ultimi mercati viola, per quanto le pedine scelte per l'attacco abbiano lasciato a dir poco a desiderare fin qui (in attesa di Kean). All'angolano si aggiungono almeno altre due zavorre, notevoli dal punto di vista dei costi e di fatto quasi fuori rosa (di sicuro fuori dalla tournée inglese): i marocchini Amrabat e Sabiri. Il centrocampista rientrerà a breve da Manchester ma al momento non certo per rimanere o far parte del progetto di Palladino (per quanto a metà campo ci sia tutt'ora il deserto…).

L'ex fantasista della Samp rappresenta un vero e proprio mistero: preso un paio di gennai fa con discreto ringalluzzimento per il presunto affarone, testato per un'estate da Italiano e poi spedito in Arabia, quindi scartato prima di subito anche da Palladino. Zero minuti ma uno stipendio a carico della Fiorentina fino al 2026. Sono tre nomi pesanti, difficili da piazzare, alcuni reduci da annate disastrose…e con loro deve fare i conti per forza di cose il mercato della Fiorentina.