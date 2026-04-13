Il Salotto del Calcio in onda stasera: arriva la prima fermata per il treno della salvezza

Questa sera alle ore 21 torna su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.

La puntata di stasera

La puntata seguirà in diretta gli aggiornamenti in arrivo dal Franchi, dove si giocherà la sfida tra Fiorentina e Lazio, che chiuderà questo turno di Serie A, prima di tornare a pensare al ritorno di Conference League contro il Crystal Palace, giovedì prossimo.

Gli ospiti

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti Eugenio Ascari e il calciatore della Primavera della Carrarese Bastian Brungaj, già nel giro della Nazionale albanese Under 15. A leggere i messaggi del telespettatori ci sarà Laura Puggelli.