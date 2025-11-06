Il processo in Islanda non ferma Gudmundsson: contro la sua ex squadra sarà regolarmente disponibile

Arrivano novità in merito a quello che sta vivendo l'attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson, che a causa del processo al quel è sottoposto in Islanda al momento non è assieme alla squadra. Il giocatore, come sappiamo ormai da qualche giorno, non prenderà infatti parte alla trasferta europea di questa sera contro il Mainz.

L'islandese costretto a saltare la trasferta di Mainz per il processo d'appello

L’attaccante islandese nei giorni scorsi è stato costretto infatti a tornare in patria, ovviamente con il permesso del club gigliato, per presenziare nella giornata di mercoledì all'ultima udienza del processo che lo vede coinvolto nel suo Paese per un'accusa di cattiva condotta sessuale legata a un episodio risalente all'estate del 2023.

Nessun dubbio in vista di domenica: con il Genoa ci sarà

Il giocatore già nelle prossime ore però dovrebbe fare il suo ritorno in Italia. Secondo quanto fatto sapere da parte della Fiorentina Gudmundsson rientrerà a Firenze già nella serata di quest’oggi, non mettendo quindi a repentaglio la sua partecipazione ad altri impegni ufficiali. Nessun dubbio infatti in vista di domenica: il fantasista sarà a disposizione per il suo ritorno a Marassi contro il Genoa. Servirà invece ancora tempo per avere dettagli sulla sentenza: la decisione del giudice infatti arriverà soltanto tra un mese, nei primi giorni di dicembre.