La Fiorentina Under 15 avanza alle finali Scudetto. Rimonta riuscita e completata ai danni del Monza

C'è una Fiorentina che ha giocato oggi. In attesa della gara della squadra di Palladino domani a Venezia, dopo la Primavera e la Femminile (che hanno giocato ieri), è scesa in campo la selezione Under 15. Nel doppio turno contro il Monza c'era in palio un posto ai quarti delle finali Scudetto e i ragazzi erano chiamati a rimontare dopo la sconfitta in Brianza, 1-0. Ebbene, ce l'hanno fatta.

La Fiorentina può sorridere dopo il 2-0 al Viola Park che sancisce l'accesso della squadra viola ai quarti di finale. Ancora una volta, c'è lo zampino di bomber Croci, talento annunciato che ha siglato la rete decisiva. L'avversaria al turno successivo sarà il Napoli.