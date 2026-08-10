Un esterno sinistro di prima fascia per la Fiorentina. L'arrivo in uscita da una big europea
Un esterno offensivo sinistro di prima fascia. E' a questo principalmente che sta lavorando la Fiorentina in questa fase di mercato.
Caratura internazionale
L'esterno offensivo è anche il vero punto interrogativo. La Fiorentina, scrive La Nazione, vuole un giocatore forte, di proprietà e possibilmente di caratura internazionale.
In uscita da una big
Durante l'estate sono stati aperti molti tavoli dalla dirigenza viola, ma adesso la ricerca sembra essersi concentrata soprattutto su profili in uscita dalle grandi squadre europee. Potrebbe essere questo il colpo destinato ad alzare ulteriormente il livello dell'attacco messo a disposizione da Paratici a beneficio del tecnico Grosso.
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