Cecchi: "Metterei la firma sul pareggio contro il Parma. Serve trovare continuità, una sconfitta...."

Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sulla quella che sarà la sfida di Parma, con la Fiorentina che tornerà in campo sabato 27 al Tardini.

Firma sul pareggio

“Io sul pareggio contro il Parma ci metterei la firma. Sia chiaro, io vado là per vincere, ma un pareggio sarebbe una cosa buona. In questo momento serve trovare continuità e basta. Serve trovare ritmo”.

Ritrovare fiducia

“Se arrivasse una sconfitta ripartiresti da capo. Invece dopo Parma, anche se pareggi, vinci contro la Cremonese e hai salvato il campionato. Poi il calendario si fa duro, ma intanto hai ritrovato fiducia"