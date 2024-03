La Nazione: per Joe e per l'Europa

Sulla prima pagina del QS de La Nazione: “Dai Fiorentina vinci per Joe”. A pagina 2: "Franchi esaurito per Joe e l'Europa. Col Milan la notturna più complicata. Il crocevia che non si può sbagliare". A pagina 3: "Italiano e la forza del tifo: ‘Sarà la nostra energia’", di spalla: “Il casting allenatore? Prima però un trofeo”. A pagina 4: "Kayode freccia a destra. Più Mandragora di Barak". A pagina 5: "Antognoni fa 70. Che vita mundial tra viola e azzurro".