Due difensori alla portata della Fiorentina. Ecco le richieste economiche per gli obiettivi Becao e Coppola

Con 28 gol subiti in 17 partite la Fiorentina, assieme all'Udinese, è la peggior difesa del campionato. Normale pensare che Fabio Paratici voglia intervinire pesantemente anche in questo reparto.

Le richieste per Becao

Tra i profili graditi c’è quello di Rodrigo Becao. L'ex Udinese viene da un periodo difficile e l'approdo a Firenze per lui potrebbe essere un rilancio. Il classe 1996 in forza al Fenerbache ha giocato soli dieci minuti in questa stagione a causa di un infortunio al crociato patito in estate. Proprio per questo la richiesta del club turco non è alta; il Corriere dello Sport parla di circa 5 milioni.

L'affare Coppola

Resta d’attualità anche il nome di Diego Coppola del Brighton. Il ragazzo non sta trovando continuità in Premier League e vorrebbe giocare di più. La giovane età del difensore, il contratto fino al 2030 e la cifra spesa dal Brighton pochi mesi fa per lui, fanno di Coppola un giocatore sensibilmente più costoso rispetto a Becao. Il Brighton per privarsene chiede circa 15 milioni. La sensazione è che l'operazione potrebbe essere portata a termine anche in prestito con il diritto di riscatto fissato per l'estate.