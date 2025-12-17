Gudmundsson? Può andarsene a gennaio. E anche l'entourage del calciatore si guarda intorno

La Fiorentina ha messo sotto esame Albert Gudmundsson: l'attaccante islandese è tutto fuorché incedibile e le prossime partite saranno decisive per il suo futuro.

Niente di scontato

Niente è scontato su di lui e al Viola Park, scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio, stanno facendo delle valutazioni serie sulla gestione del classe 1997. Le sue prestazioni, così come quelle di molti altri, non hanno convinto, ci si aspettava che potesse fare la differenza e invece…

E se arrivasse l'offerta giusta…

Anche l’entourage del calciatore non scarta a priori la possibilità dell’addio a gennaio e si sta guardando intorno nell’ottica di cautelarsi a fronte di ogni evenienza. Se dovesse presentarsi un club con l’offerta giusta, la Fiorentina e il giocatore la valuterebbero per poi prendere una decisione definitiva di comune accordo. L'unico punto è che il club viola accetterebbe male un prestito.