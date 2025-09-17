Emergenza Como in difesa: tra squalifiche e infortuni, Fabregas deve inventarsi una coppia inedita in vista della partita contro la Fiorentina

Domenica alle 18 la Fiorentina accoglierà il Como al Franchi: i viola di mister Pioli sono ancora a caccia della prima vittoria in campionato, e vorranno anche trovare i primi punti tra le mura di casa, mentre gli uomini di Fabregas cercano conferme dopo 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta raccolte sinora.

Gli assenti nelle retrovie

Fabregas, inoltre, avrà più di qualche grattacapo nella scelta dei due difensori centrali da schierare, viste le numerose assenze nelle retrovie che la Fiorentina dovrà essere capace a sfruttare a suo favore. L'allenatore spagnolo non potrà infatti contare su Jacobo Ramon, talentuoso classe 2005 che ha preso posto nelle retrovie dei lariani sin dal suo arrivo (prelevato dal Real Madrid, proprio come Nico Paz), e neppure su Dossena, out per infortunio dallo scorso marzo e non ancora a regime di allenamento. Sollevano infine perplessità le condizioni di van der Brempt, infortunatosi alla seconda di campionato e, con ogni probabilità, assente anche domenica.

I candidati

Restano quindi a disposizione il già rodato Kempf, che non ha ancora lasciato il campo in questo inizio di stagione, mentre è casting aperto per il secondo slot: le opzioni a disposizione di Fabregas sono l'esperienza di Goldaniga, che però ancora non ha giocato questa stagione, o l'esordio in maglia azzurra di uno tra Diego Carlos e Posch, col secondo che conosce il campionato avendoci già militato con le maglie di Bologna e Atalanta.