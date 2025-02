Corriere dello Sport-Stadio: La svolta Fiorentina tutto sul Made in Italy

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo questo titolone sulla Fiorentina: “Dimezzati”. E poi: “Per l'Inter sono in 14 i giocatori disponibili”.

Pagina 14

L'apertura è: “La svolta Fiorentina tutto sul Made in Italy”. Sottotitolo: “Dal mercato estivo a quello invernale: il club ha puntato sui nostri calciatori. E Comuzzo è già diventato una stella”. In taglio basso: “Il sogno di Fagioli: ”La Conference".

Pagina 15

Ci sono le parole del tecnico viola: “Squadra più forte adesso tocca a me”. Sottotitolo: “Palladino: ”Sono arrivati giocatori giovani e di qualità, dovrò velocizzare il loro inserimento. Puntiamo a conquistare più punti dell’andata". In taglio basso sulla squadra: “Solo in 14 e 3 non sono ok”.