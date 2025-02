Un Dodô inedito: La nuova idea di Palladino. E anche Comuzzo...

L'emergenza per la partita contro l'Inter c'è ed è innegabile per la Fiorentina.

Per questo il tecnico viola, Palladino, dovrà inventarsi alcune soluzioni per poter mettere in campo una squadra che sia competitiva contro i nerazzurri.

Stando a quanto scritto stamani dal Corriere dello Sport-Stadio, Comuzzo dovrebbe essere schierato come terzino destro fin dall'inizio della gara. Mossa che prevede lo spostamento di Dodo che si ritroverebbe così a fare l'esterno alto sulla trequarti.

Un ruolo inedito per il brasiliano che avrà meno compiti difensivi rispetto al solito e potrà puntare maggiormente gli avversari in avanti.